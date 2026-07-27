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ГТРК Татарстан

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В Актанышском районе открыли мемориальную доску бойцу СВО

В селе Старые Бугады Актанышского района открыли мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Ильфаке Габидуллине, награжденном орденом Мужества посмертно, передает «Татар-информ».

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