В Актанышском районе открыли мемориальную доску бойцу СВО

В селе Старые Бугады Актанышского района открыли мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Ильфаке Габидуллине, награжденном орденом Мужества посмертно, передает «Татар-информ».
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