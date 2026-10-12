Свердловские полицейские выследили и задержали группу «гастролеров» в Пермском крае

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Чтобы вычислить и задержать членов этой организованной этнической преступной группы так называемых «гастролёров» 16 сыщикам уголовного розыска Екатеринбурга, ОБОП УУР свердловского главка МВД и нашим коллегам из ФСБ пришлось выезжать в служебную командировку в Пермский край, где подозреваемые пытались «залечь на дно» на съемных квартирах.
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