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Порядок, государство

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Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в трудной жизненной ситуации

Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в трудной жизненной ситуации

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась местная жительница: женщина оказалась в непростой ситуации — арендатор не исполнил взятые на себя договорные обязательства, самостоятельно урегулировать конфликт ей не удалось.

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