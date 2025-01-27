Депутат Колунов: штрафы за антисанитарию в квартирах возрастут до 500 тысяч

Госдума разрабатывает законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе и увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.
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