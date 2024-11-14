Открытие выставки, посвященной спектаклю Хабенского «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова на станции метро «Деловой центр»

8 ноября прошло торжественное открытие выставки, подготовленной Мосметро и МХТ имени А. П. Чехова. В экспозиции на верхнем ярусе пересадочного узла «Деловой центр» представлены 30 фотографий с репетиций спектакля Константина Хабенского «Чайка» по одноименной пьесе А.