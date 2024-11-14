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Открытие выставки, посвященной спектаклю Хабенского «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова на станции метро «Деловой центр»

Открытие выставки, посвященной спектаклю Хабенского «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова на станции метро «Деловой центр»

8 ноября прошло торжественное открытие выставки, подготовленной Мосметро и МХТ имени А. П. Чехова. В экспозиции на верхнем ярусе пересадочного узла «Деловой центр» представлены 30 фотографий с репетиций спектакля Константина Хабенского «Чайка» по одноименной пьесе А.

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