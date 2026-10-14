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Воронежские новости

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4-летний мальчик в тяжёлом состоянии после атаки дронов на Воронежскую область

4-летний мальчик в тяжёлом состоянии после атаки дронов на Воронежскую область

Появилась новая информация о пострадавшем в Воронеже ребёнке. 4-летний мальчик, пострадавший при атаке беспилотников в Воронеже, остаётся в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое.

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