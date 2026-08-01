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Игдисамов про 1:1 с «Крыльями»: «У ЦСКА должен быть инстинкт убийцы, надо реализовывать моменты. Мы наиграли не на один гол»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги игры с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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