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Леонид Вайсфельд: «Флорида» в первые три игры и во вторые – две разные команды. Они практически не создают моменты. А «Эдмонтон» практически все реализовывает»

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3). «Я не знаю, что произошло с «Флоридой».

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