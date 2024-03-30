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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове

Строительство детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцовском округе находится на завершающей стадии. В настоящее время Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку соответствия проектной документации строительства данного объекта.

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