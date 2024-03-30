Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове

Строительство детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцовском округе находится на завершающей стадии. В настоящее время Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку соответствия проектной документации строительства данного объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии