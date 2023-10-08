Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дудкевич
    Понятно, что америкосы не были на Луне.  Это всё голливудская постановка.Давно читала признание человека, который дел...Как очень просто ...
  • Natalija Osminina
    Такое впечатление, что Франция и Германия вместе с педиком-глобалистом Шарлем Мишелем и иже сними объединяют Европу в...Правда о «дорогой...
  • Анна Цепова
    На фоне утверждений, что западные политики (не только финны, но и вся остальная гейропка) подневольные и пляшут под д..."Русские живут на...

Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

  Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов. Встанет ли Галкин* вместе со Слепаковым* под знамёна? Впервые за долгое время по югу и центру Израиля из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Владимир Никитин
Обязаны встать под знамёна новой родины,но... Такие, как Галкин или опять сбегут, или будут искать новую (ещё новей) родину. Клоуны и предатели ...
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Если в Израиле решат призвать - не открутится!! Израиль - не Россия! Там с этим строго... И  если ПуГалкины дернут в Латвию, в будущем им дорога в Израиль будет &quot;заказана&quot;... А если заявятся,, то ПуГалкина тут же арестуют и осудят лет на 10... Скорее всего, они вернутся в Россию... Тут же никак...
Ответить
4 час.
Александр Ляшенко
Пусть их самолёт &quot;нечаянно&quot; собьют укрожопое ПВО, у них это всегда по гражданским самолётам получалось.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх