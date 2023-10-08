Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов. Встанет ли Галкин* вместе со Слепаковым* под знамёна? Впервые за долгое время по югу и центру Израиля из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар.
Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Обязаны встать под знамёна новой родины,но... Такие, как Галкин или опять сбегут, или будут искать новую (ещё новей) родину. Клоуны и предатели ...
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7 час.
лл
лина любимцева
Если в Израиле решат призвать - не открутится!! Израиль - не Россия! Там с этим строго... И если ПуГалкины дернут в Латвию, в будущем им дорога в Израиль будет "заказана"... А если заявятся,, то ПуГалкина тут же арестуют и осудят лет на 10... Скорее всего, они вернутся в Россию... Тут же никак...
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4 час.
Александр Ляшенко
Пусть их самолёт "нечаянно" собьют укрожопое ПВО, у них это всегда по гражданским самолётам получалось.
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3 час.
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