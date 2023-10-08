Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

Обязаны встать под знамёна новой родины,но... Такие, как Галкин или опять сбегут, или будут искать новую (ещё новей) родину. Клоуны и предатели ...

лл

лина любимцева

Если в Израиле решат призвать - не открутится!! Израиль - не Россия! Там с этим строго... И если ПуГалкины дернут в Латвию, в будущем им дорога в Израиль будет "заказана"... А если заявятся,, то ПуГалкина тут же арестуют и осудят лет на 10... Скорее всего, они вернутся в Россию... Тут же никак...