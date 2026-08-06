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Какой была одежда древних ахейцев и откуда родом костюмы в «Одиссее» Нолана — объясняет историк

Какой была одежда древних ахейцев и откуда родом костюмы в «Одиссее» Нолана — объясняет историк

Носили ли греки штаны, блестела ли бронза и почему Голливуд упорно изображает древность грязной и тусклой — кандидат исторических наук Федор Панфилов разбирает «Одиссею» Кристофера Нолана с точки зрения исторической достоверности.

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