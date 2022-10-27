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200−400 тысяч солдат: ВСУ считают потери и не могут понять, где хлопцы в землю легли

200−400 тысяч солдат: ВСУ считают потери и не могут понять, где хлопцы в землю легли

Сколько похоронок на самом деле пришло в Киев, в Полтаву, Львов, Чернигов, Сумы, Одессу Некие расследователи OSINT оценили невозвратные потери Украины по состоянию на 20 октября 2022 года в количестве 402 тысяч человек, из которых 387 тысяч убитыми.

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