Десантники устроили засаду ВСУ при попытке прорыва в Курской области

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Крымские десантники уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили технику западного производства при попытке прорыва в одном из приграничных районов Курской области.
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