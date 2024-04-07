Концерт-вальс пройдёт в органном зале Сочи 🗓 12 апреля, 19:00 📍 Курортный проспект, 32 📍 300-800₽ Солисты Сочинской филармонии исполнят инструментальные и вокальные вальсы И.
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Концерт-вальс пройдёт в органном зале Сочи 🗓 12 апреля, 19:00 📍 Курортный проспект, 32 📍 300-800₽ Солисты Сочинской филармонии исполнят инструментальные и вокальные вальсы И.