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Интересный Сочи | Куда сходить

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Концерт-вальс пройдёт в органном зале Сочи

Концерт-вальс пройдёт в органном зале Сочи 🗓 12 апреля, 19:00 📍 Курортный проспект, 32 📍 300-800₽ Солисты Сочинской филармонии исполнят инструментальные и вокальные вальсы И.

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