На Украине признали трудности с производством артснарядов

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Самые большие сложности для военной промышленности Украины представляет производство артиллерийских боеприпасов, заявил министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в эфире телеканала "Рада".
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