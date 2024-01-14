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На Украине признали трудности с производством артснарядов

На Украине признали трудности с производством артснарядов

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Самые большие сложности для военной промышленности Украины представляет производство артиллерийских боеприпасов, заявил министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в эфире телеканала "Рада".

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