Zefirka > Интересности > Пять крупнейших народных восстаний и революций в истории Эти события унесли сотни тысяч человеческих жизней, коренным образом изменили историю и показали, на что способны обозлённые, доведённые до нищеты и обиженные люди.
Zefirka > Интересности > Пять крупнейших народных восстаний и революций в истории Эти события унесли сотни тысяч человеческих жизней, коренным образом изменили историю и показали, на что способны обозлённые, доведённые до нищеты и обиженные люди.
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