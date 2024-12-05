Даже в цирк через очередь: жители Донецка вместо работы стоят в многочасовых очередях за билетами

Жители столицы Донецкой Народной Республики вынуждены стоять в рабочее время за билетами в цирк «Космос» для своих детей, потому что в цирке не хватает кассиров, а электронная продажа отсутствует как таковая.
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