Нардеп Арахамия: потери Украины не так велики, как люди представляют

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) "гораздо меньше", чем представляют себе украинские граждане. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия, сообщается в Telegram-канале УНИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии