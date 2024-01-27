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Нардеп Арахамия: потери Украины не так велики, как люди представляют

Нардеп Арахамия: потери Украины не так велики, как люди представляют

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) "гораздо меньше", чем представляют себе украинские граждане. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия, сообщается в Telegram-канале УНИАН.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
И в каком лепризории таких ЧМОШНИКОВ плодят?
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16 час.

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