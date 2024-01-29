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Вести Севастополь

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По факту гибели двух евпаторийцев на пожаре СК проводит проверку

Следователи организовали проверку по факту гибели двух жителей Евпатории на пожаре.В ночь на 29 января в оперативные службы от жителей СТ по улице Известковый завод поступила информация о возгорании в соседнем частном домовладении.

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