5 продуктов, которых стоит избегать при стрессе

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал сильный стресс. Это состояние высокого нервного напряжения, которое возникает из-за отсутствия отдыха, проблем на работе, личных переживаний и множества других факторов.
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