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Кравцов заявил, что норма для учителя составляет 18 учебных часов в неделю

Кравцов заявил, что норма для учителя составляет 18 учебных часов в неделю

Ставка заработной платы учителя предполагает норму нагрузки в 18 академических часов в неделю, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, 30 августа сообщает РИА Новости.

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