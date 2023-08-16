Альба впервые забил за «Интер». У Жорди 3 очка в 4 играх за «Майами»

Латераль поразил ворота «Филадельфии» в победном матче 1/2 финала Кубка лиг (4:1). Альба ворвался в левую часть штрафной, когда шла третья минута добавленного к первому тайму времени, и направил мяч мимо вратаря Андре Блэйка, пробив в дальний угол.