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Альба впервые забил за «Интер». У Жорди 3 очка в 4 играх за «Майами»

Альба впервые забил за «Интер». У Жорди 3 очка в 4 играх за «Майами»

Латераль поразил ворота «Филадельфии» в победном матче 1/2 финала Кубка лиг (4:1). Альба ворвался в левую часть штрафной, когда шла третья минута добавленного к первому тайму времени, и направил мяч мимо вратаря Андре Блэйка, пробив в дальний угол.

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