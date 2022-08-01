На Сахалине шторм выбросил на берег рыболовецкий сейнер

Шторм выбросил рыболовецкое судно на берег вблизи села Новиково на Сахалине. Экипаж успел слить топливо, чтобы оно не разлилось в море, рассказал врио начальника Управления по делам ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.