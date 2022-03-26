Путин потребовал завершить строительство объектов недвижимости с участием дольщиков в срок

Глава Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства «принять меры по завершению строительства в установленные сроки объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства».
Глава Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства «принять меры по завершению строительства в установленные сроки объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства».
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