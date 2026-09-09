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Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей превысила 21 процент

Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей превысила 21 процент

По данным статистики, на которые ссылается РИА Новости, за последний год доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 21,1% от общей численности населения.

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