Инфляция может изменить политику США

Потребительские цены в США выросли в начале года, что остановило прогресс в снижении инфляции. В связи с этим снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США может замедлиться — это, в свою очередь, поддержит доллар и ударит по сырьевым ценам и другим рисковым активам.