Инфляция может изменить политику США

Потребительские цены в США выросли в начале года, что остановило прогресс в снижении инфляции. В связи с этим снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США может замедлиться — это, в свою очередь, поддержит доллар и ударит по сырьевым ценам и другим рисковым активам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии