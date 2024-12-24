Согласно надёжным инсайдерам, следующей игрой в бесплатной раздаче EGS стане...

Согласно надёжным инсайдерам, следующей игрой в бесплатной раздаче EGS станет инди-хит DredgeВ честь рождественских и новогодних праздников Epic Games Store предлагает ежедневную раздачу более 16 игр, и последняя утечка, похоже, раскрывает новую загадочную игру, которая станет доступна позже сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)