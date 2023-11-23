Вкладываясь в будущее территории: как Порт "Вера" помогает детскому саду в Подъяпольском

Дети — будущее не только своих родителей, но и всей той территории, на которой они растут. Это подрастающие члены общества, и от среды, в которой они находятся, зависит, каким это общество станет в будущем.
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