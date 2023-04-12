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Трамп: Путин и Си Цзиньпин являются умнейшими людьми

Трамп: Путин и Си Цзиньпин являются умнейшими людьми

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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