Фестиваль "Новая высота" собрал любителей спорта на Самарской набережной. Организаторы подготовили интерактивные площадки, где посетители могли попробовать свои силы в различных дисциплинах - от волейбола до скалолазания.
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