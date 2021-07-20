Кто родил сына Рудковской и Плющенко и сколько денег она за это получила

Яна Рудковская с сыном, фото: Инстаграм Алиса ЕфремоваВы уже знаете, что ещ 20 сентября 2020 года Яна Рудковская вновь стала мамой! Известно, что чудесный мальчик Арсений родился от суррогатной матери, чего сама Рудковская никогда не скрывала.
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