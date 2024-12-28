Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Челябинской области, регион, которым так феерично руководит Алексей Текслер, медленно, но верно погружается в большую фекальную яму… Нечистоты хлещут во дворах Челябинска, Копейска, Златоуста.
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