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«Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

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Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

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