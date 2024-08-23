Большинство родителей хотят, чтобы дети летом учились IT и иностранным языкам

Треть — 33% — граждан России положительно относятся к учебе детей в период летних каникул. По их мнению, дополнительные занятия позволяют повысить интеллектуальный уровень ребенка (так ответили 45%), сохранить полученные им ранее знания и навыки (34%), а также занять его полезной деятельностью (21%).
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