Владимир Путин наградил трех нижегородцев

Три жителя Нижегородской области удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду назначили по указу президента России Владимира Путина, сообщается на портале правовой информации.
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