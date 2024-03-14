Тайная сеть Джорджа Сороса: Удар в самое сердце России

АА

Андрей Алферов

Автор, сорос ,это ширма,прикрытие и торпеда олигархов сша ,которые в свою очередь стоят за государством сша. Без государства сша, ни сорос,ни его хозяева никто и звать их никак. Ни какие корпорации без сильного государства ничего не могут. Вывод: государство сша, это наш враг и враг других народов.