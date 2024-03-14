Фото: Martin Fejer/estost.net/GloballookpressВчера 23K прочитали Имя Джорджа Сороса известно многим.
Тайная сеть Джорджа Сороса: Удар в самое сердце России
Комментарии
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Aнатолий Райков
Да в США собралась вся европейская уголовщина,в одном месте.
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14 час.
АА
Андрей Алферов
Автор, сорос ,это ширма,прикрытие и торпеда олигархов сша ,которые в свою очередь стоят за государством сша. Без государства сша, ни сорос,ни его хозяева никто и звать их никак. Ни какие корпорации без сильного государства ничего не могут. Вывод: государство сша, это наш враг и враг других народов.
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7 час.
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