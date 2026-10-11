Налог на гурманов: Сенаторы продегустируют лангустинов, омаров и устриц ради казны

Простолюдинов оштрафуют за ловлю раков, чтоб не мешали бизнесу пополнять бюджет Сергей Аксёнов Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Устрицы, омары, лангустины и другие морские деликатесы скоро подорожают.
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