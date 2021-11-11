Военные комиссариаты Восточного военного округа отправили в войска более 1 тысячи новобранцев

Военные комиссариаты Восточного военного округа отправили в войска более 1 тысячи новобранцев

Более 90 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в разных регионах Дальнего Востока.

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