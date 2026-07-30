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Средства ПВО отразили атаку на критически важный объект Запорожской АЭС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар дрона ВСУ по критически важному объекту инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом.

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