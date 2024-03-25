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Стоимость реконструкции «Бернабеу» – 1,76 млрд евро. Стадион окупится к 2053 году

Информация об этом содержится в промежуточном отчете «Реала» за сезон-2023/24, передает The Athletic.

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