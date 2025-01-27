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Посол России заявил об интересе в Южной Корее к развитию сотрудничества с РФ

Посол России заявил об интересе в Южной Корее к развитию сотрудничества с РФ

Несмотря на политическую неопределенность в Республике Корея, в политических кругах страны заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества с Россией, сказал в интервью «Известиям» посол РФ в РК Георгий Зиновьев.

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