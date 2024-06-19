МТС: пользователей сервисов доставки продуктов старше 55 лет стало на 34% больше

В России наблюдается рост интереса к сервисам доставки продуктов среди пользователей старше 55 лет. По данным аналитиков Big Data МТС, среднее число пользователей этого возраста в период с января по май 2024 года возросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.