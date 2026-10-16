В Архангельске после перерыва возобновились занятия плаванием в бассейнах четырех детских садов, еще 11 дошкольных учреждений готовятся к их открытию.
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