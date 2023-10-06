"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

АНГЕЛ АНГЕЛ

А с каких таких заслуг ципк на Цветном отдали Никулину младшему? Что там не выступали не менее достойные цирковые династия? Вот и пусть сынок построит в Москве цирк в память о своем отце, если конечно для него его память что-то значит с музеем о своем отце, а не достоянием цирковых династий пользуется.... Это достояние всех артистов цирка и народа...