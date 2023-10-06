Politiki.net На этот раз, "отличиться", со знаком минус умудрился - сын прославленного советского актера, любимца десятков миллионов наших граждан Юрия Никулина - Максим Никулин Директор Цирка на Цветном бульваре.
"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А с каких таких заслуг ципк на Цветном отдали Никулину младшему? Что там не выступали не менее достойные цирковые династия? Вот и пусть сынок построит в Москве цирк в память о своем отце, если конечно для него его память что-то значит с музеем о своем отце, а не достоянием цирковых династий пользуется.... Это достояние всех артистов цирка и народа...
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8 час.
Владимир Аверков
вот и ещё один прорезался....а сколько таких молчит?
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7 час.
СП
Сергей Потемкин
А чего вы хотите ? Есть народ, а есть прослойка над ним - никулины, нарусовы и им подобные. Им можно всё. Царь простит
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6 час.
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