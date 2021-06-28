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В Кузбассе появятся бесковидные зоны

В Кузбассе появятся бесковидные зоны

В регионе появятся бесковидные зоны. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев. Напомню, в Москве уже действуют площадки, свободные от коронавируса.

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