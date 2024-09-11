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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Комплекс апарт-отелей построит в Белокурихе барнаульская "Жилищная инициатива"

Комплекс апарт-отелей построит в Белокурихе барнаульская "Жилищная инициатива"

Сдать первые корпуса рассчитывают в 2026 году Площадка строительства апарт-отеля в Белокурихе / Фото предоставлено "Жилищной инициативой" В центре города-курорта Белокурихи развернулись масштабные работы: компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова начала подготовку к строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса из трех корпусов, общий номерной фонд составит 1200 апартаментов.

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