Военное обозрение

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В России разработана портативная РЛС, способная эффективно обнаруживать безэкипажные катера

В России разработана портативная РЛС, способная эффективно обнаруживать безэкипажные катера

Изображение иллюстрационное В России разработаны портативные РЛС, которые можно применять для обнаружения морских беспилотников.

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