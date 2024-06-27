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В Хабаровском крае расследуют сброс химикатов в реку

В Хабаровском крае расследуют сброс химикатов в реку

Специалисты Росприроднадзора и Комсомольской межрайонной природоохранной прокуратуры начали комплексное расследование инцидента с прорывом трубопровода, который транспортировал отходы оловорудного производства к местам хранения.

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