Пенсионные изменения: почему в марте россиян пожилого возраста ждет снижение выплат Юлия ЧелкановаС приходом марта 2024 года пенсионеры в России столкнутся с неприятной новостью: размер их пенсий может значительно уменьшиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии