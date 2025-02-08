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Пенсионные изменения: почему в марте россиян пожилого возраста ждет снижение выплат

Пенсионные изменения: почему в марте россиян пожилого возраста ждет снижение выплат

Пенсионные изменения: почему в марте россиян пожилого возраста ждет снижение выплат Юлия ЧелкановаС приходом марта 2024 года пенсионеры в России столкнутся с неприятной новостью: размер их пенсий может значительно уменьшиться.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Пенсии должны быть государственные и закладываться в бюджете! Фонды это отмазка!
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