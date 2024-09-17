Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Bogdan Stupin
    И где же вы увидели,пардон, элиту??? Даже в кавычках? Разве принадлежность к ЭТОМУ сословию зависит от кошельков? А я...За сына Юрия Нику...
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КТО НАВОДИТ ДРОНЫ ВСУ НА РУССКИЕ ГОРОДА: ДЕПУТАТ ЗАГОВОРИЛ О МСТИТЕЛЯХ. И ИХ УЖЕ МИЛЛИОНЫ

КТО НАВОДИТ ДРОНЫ ВСУ НА РУССКИЕ ГОРОДА: ДЕПУТАТ ЗАГОВОРИЛ О МСТИТЕЛЯХ. И ИХ УЖЕ МИЛЛИОНЫ

Недавняя история с массированной атакой дронов на Подмосковье и поимкой мигранта-наводчика получила продолжение.

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